Самара, , 09:56 — REGNUM Третья партия вакцины от коронавируса поступила в Самарскую область. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе продолжают вакцинировать медиков, педагогов и социальных работников от COVID-19. Из второй поставки этой вакцины, которая поступила в регион 11 декабря в количестве одной тысячи доз, было привито 987 медиков.

Сообщается, что в Самарскую область поступила третья партия вакцины в количестве 1642 дозы. Предполагается, что эта партия будет израсходована в течение ближайших трех дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно данным на 14 декабря, в Самарской области было выявлено 295 случаев заражения коронавирусом. При этом показатель заболеваемости составляет 9,27 на 100 тысяч населения (по России — 18,61).

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