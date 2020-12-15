Ташкент, , 09:53 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал восстановить авторитет школьных учителей. Об этом он заявил на заседании в Ургенче в рамках рабочей поездки в Хорезмскую область, 15 декабря сообщает агентство Kun.uz.

«Новый Узбекистан будет начинаться со школ. Следует навести порядок в школьном и дошкольном образовании», — сказал глава государства. Он отметил необходимость расширения высшего образования.

В частности, ранее в вузы поступали 9% выпускников школ. В настоящее время этот показатель составляет 25%. Однако в будущем власти Узбекистана планируют довести долю поступающих в вузы до 50−60%.

Напомним, в ноябре 2020 года в Узбекистане опубликован для обсуждения законопроект «О статусе педагогических работников». Согласно документу, учителю планируется предоставить новые льготы.

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