Москва, , 09:51 — REGNUM На кадастровый учёт с начала 2020 года в Москве поставили порядка 30 объектов образования, сообщает 15 декабря пресс-служба управления Росреестра столицы.

Так, на северо-востоке Москвы поставили на кадастровый учёт детский сад по адресу: Шереметьевская, дом 37, корпус 3.

«С начала года мы поставили на кадастровый учет порядка 30 объектов образования общей площадью свыше 350 тыс. квадратных метров», — рассказал замглавы управления Виталий Матевосян.

Среди объектов он отметил «школу-гигант в Коммунарке», рассчитанную на 1100 учеников, большую школу в районе Северный, а также ряд детсадов и блок начальных классов на Соколиной горе.