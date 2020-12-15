Москва, , 09:50 — REGNUM Большинство жителей России (35%) собираются дарить на Новый год близким и друзьям сувениры, приводит данные исследования ИХ «Ромир».

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Деньги и парфюмерию в качестве новогоднего подарка планируют преподнести по 18% опрошенных, технику/электронику и косметику — по 14%,

Одежду в качестве презента выберут 9%, ювелирные украшения — 8%, книги — 6%, туристическую поездку — 3% респондентов.

Опрос проведен в декабря 2020 года среди 1500 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, более трети жителей России (35%) передаривают новогодние подарки.

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