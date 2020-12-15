Москва, , 09:48 — REGNUM Центральная клиническая больница (ЦКБ) может провести исследование созданной в США вакцины против COVID-19 в начале 2021 года, сообщил главный исследователь ЦКБ, главный кардиолог управления делами президента Никита Ломакин.

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"В начале следующего года планируем плацебо-контролируемое исследование одной американской вакцины с живым вирусом», — сказал он в интервью «Известиям».

Он уточнил, что ЦКБ уже готовит пакет документов и ожидает получения специального оборудования для хранения препарата. Всего планируется привлечь от 38 до 200 добровольцев. О какой именно вакцине идёт речь, Ломакин не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Управление по вопросам качества продуктов питания и медикаментов США одобрило на территории страны применение вакцины Pfizer от COVID-19.

Ранее 12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация жителей Соединенных Штатов против коронавирусной инфекции начнется в течение 24 часов.

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