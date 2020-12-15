Саратов, , 10:34 — REGNUM Министерство образования Саратовской области организовало работу горячей линии по вопросам оплаты труда технического персонала школ и детских садов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В регионе заработная плата технических сотрудников, не ведущих образовательную деятельность и не обеспечивающих ее в школах и детских садах, теперь будет финансироваться из муниципального бюджета. Разграничения полномочий между областью и муниципалитетами по оплате труда в образовательных учреждениях ведутся с целью приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным. Для минимизации нагрузки на местные бюджеты городских округов и муниципальных районов указанные порядки расчетов будут вводиться постепенно в течение 3-х лет с одновременным выделением субсидии на выравнивание возможностей местных бюджетов на обеспечение образовательной деятельности муниципальных школ.

Звонки на горячую линию по вопросам, связанным с оплатой труда технического персонала образовательных учреждений принимаются по телефону: 8 (8452) 49-19-81 по будням с 9:00 до 18:00 (местное время).

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области зарплаты увеличились у педагогов общеобразовательных организаций; педагогических работников, оказывающих услуги детям-сиротам; преподавателей профессиональных образовательных организаций, учреждений культуры и социальных работников. С 1 июня 2020 года заработная плата у них составляет 29 565 рублей в месяц.

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