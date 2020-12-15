Воронеж, , 09:45 — REGNUM Последствия мощного снегопада, обрушившегося на Воронежскую область в ночь на 15 декабря, ликвидируют в областном центре. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, за ночь с магистралей Воронежа было вывезено 1,3 тыс. кубометров снега.

«Мы своевременно, понимая, что нас ждет снегопад, просыпали песко-соляной смесью дороги и тротуары, для того чтобы в первый момент, как начались осадки, не образовалась ледяная корка, поскольку были все предпосылки к ледяному дождю», — заявил на вечернем совещании 14 декабря мэр Вадим Кстенин.

По данным на 09:00 15 декабря на улицах города работает 208 единиц техники, для обработки магистралей израсходовано 2778 тонн пескосоляной смеси, вывезено 1332 кубометра снега. По поручению главы города, утром коммунальщики сосредоточились на расчистке подходов к пешеходным переходам, остановок, а также на очистке решёток ливнеприемников от снега и наледи.

Отметим, что снегопад, который прекратился рано утром 15 декабря, около 09:00 возобновился. Воронежцев по возможности просят не пользоваться личным транспортом.