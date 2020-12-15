Волгоград, , 09:47 — REGNUM Подозреваемого в двойном убийстве установили и задержали сотрудники правоохранительных органов Волгограда. В феврале 1996 года мужчина убил 60-летнюю женщину и её 30-летнюю дочь, предположительно похитив у жертв крупную сумму денег, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Тела двух женщин были обнаружены в одной из квартир дома в Краснооктябрьском районе Волгограда. Эксперты установили, что молодая женщина скончалась от огнестрельного ранения в голову, а её мать от множественных проникающих колото-резаных ран. Выяснилось, что незадолго до смерти дочь выгодно продала свою квартиру, а деньги отнесла на хранение к матери. В квартире погибших деньги следователи не обнаружили, между тем в комнатах царил беспорядок, возможно преступник что-то искал. Молодую женщину накануне преступления неоднократно видели в компании приятеля, который впоследствии скрылся в неизвестном направлении. В 2020 году следователям удалось выйти на след предполагаемого убийцы.

«На днях он был задержан в Московской области и доставлен в Волгоград для проведения с его участием следственных действий. Сличение экспертами ЭКЦ Главка МВД следов пальцев рук задержанного с теми, что были обнаружены 24 года назад на месте преступления, стало неопровержимым доказательством его причастности к расследуемому двойному убийству», — уточнили в СК.

Подозреваемого по решению суда заключили под стражу. Свою вину мужчина признал частично.