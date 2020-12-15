Москва, , 09:42 — REGNUM На дорогах Москвы образовались семибалльные пробки, сообщает 15 декабря сервис «Яндекс.Пробки».

По данным на 9:35, наиболее непростая ситуация на МКАД, а также некоторых вылетных магистралях, в частности, Ленинградском, Ярославском, Каширском и Волоколамском шоссе. Есть затруднения и в центральной части столицы.

По прогнозу онлайн-сервиса, ситуация на московских дорогах весь день будет оставаться непростой. Вероятная причина — снегопад, прошедший ночью и продолжающийся в эти минуты. По прогнозу синоптиков, он должен завершиться около обеда.