Киев, , 09:52 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 8416 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 15 декабря пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за сутки госпитализированы 1479 человек, 233 пациента скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее число новых заражений выявлено в Киеве (1559), Одесской и Черкасской областях — 830 и 665 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 909 082 случая заражения, из них 15 480 случаев оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране удалось остановить «ураганное» распространение болезни. Чиновник отметил, что в дальнейшем число заражений на Украине может вновь начать расти.

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