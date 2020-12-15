Челябинск, , 09:40 — REGNUM В Челябинской области за 14 декабря зафиксировали смерть ещё 14 пациентов, у которых был коронавирус. Об этом сообщает оперштаб.

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Собственно от COVID-19 умерли семь человек. Среди них мужчины 46, 72, 76 и 88 лет и женщины 58, 70 и 83 лет.

Ещё семеро скончались от других заболеваний, в основном, сердечно-сосудистых. Ковид не пережили мужчины 77, 80 и 89 лет, а также женщины 65, 78, 80 и 82 лет.