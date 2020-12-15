Ростов-на-Дону, , 09:39 — REGNUM Поликлиника № 4 в Ростове-на-Дону осталась без главного врача. Эту должность покинул Александр Рубан. С сайта медицинской организации информация о руководителе удалена, однако в разделе «График приёма руководителями МО» ещё значится его фамилия.

График приёма руководителей МО. 15 декабря 2020 года Скриншот со страницы поликлиники № 4 в Ростове-на-Дону

Ранее появилась информация о том, что главврачом поликлиники может стать бывший начальник горздрава Надежда Левицкая, уволенная на фоне «кислородного скандала». Как пишет интернет-портал «Блокнот», эту информацию в мэрии опровергли, отметив, что кандидатура бывшей чиновницы не рассматривается.

Обязанности главного врача возложены на заместителя по медицинской части Елену Мацневу.

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