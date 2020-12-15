Пермь, , 09:48 — REGNUM В Перми перед судом предстанет бывший инспектор городского отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пермскому краю, которую обвиняют в служебном подлоге, сообщает СУ СКР по региону.

В ходе расследования резонансного уголовного дела о пермском стрелке выяснилось, что у жительницы Перми более двух лет не проверяли оружие, из которого стрелял преступник. Пытаясь избежать привлечения к дисциплинарной ответственности и иных негативных последствий по службе за неисполнение возложенных на нее должностных обязанностей, инспектор составила заведомо подложный акт проверки условий обеспечения сохранности оружия и патронов к нему, внеся в него ложную информацию о проведении проверки в 2018 году.

Вину в предъявленном обвинении женщина признала. Из-за проступка она уволена со службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 4 декабря 2019 года в Перми житель микрорайона Гайва вооружился ранее похищенным охотничьим ружьем и открыл стрельбу по прохожим. Одна женщина получила смертельное ранение. Двум мужчинам потребовалась медпомощь. Согласно заключению экспертизы, в момент преступления мужчина находился в невменяемом состоянии. Установлено, что пермяк страдает хроническим психическим расстройством.

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