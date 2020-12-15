Москва, , 09:36 — REGNUM Никогда не передаривают новогодние подарки большинство жителей России (52%), приводит данные исследования ИХ «Ромир».

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Иногда передаривают подарки на Новый год 31% опрошенных. Всегда так делают 3%. Не смогли дать ответ 14%.

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Опрос проведен в декабря 2020 года среди 1500 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, сувениры и символы года, мягкие игрушки и весы оказались самыми нежеланными для жителей России новогодними подарками.

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