Владивосток, , 09:41 — REGNUM В Приморье 14 декабря началась добровольная вакцинация медработников из «красных зон» в пяти больницах и поликлиниках края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Вслед за первой партией прибыла и вторая — 1200 доз «Спутник V». Кроме медиков, начнут теперь прививать учителей и соцработников. Таким образом, в декабре получат вакцину 1700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, первые 500 доз вакцины от коронавируса распределили в медучреждения Владивостока, Находки и Уссурийска.

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