Москва, , 09:34 — REGNUM Российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» оказались одинаково безвредны для добровольцев в ходе испытаний, сообщают «Известия» со ссылкой на главного исследователя ЦКБ управделами президента Никиты Ломакина.

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«У подавляющего большинства все проходит бессимптомно — жалоб нет. Есть больные, у которых отмечается небольшое повышение температуры, но их мало», — сказал Ломакин.

По его словам, COVID-19 переболели уже многие люди, поэтому приходится «отбраковывать» значительное число желающих стать добровольцами.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о начале постклинических испытаний второй российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной компанией «Вектор».

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