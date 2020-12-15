Москва, , 09:34 — REGNUM За последние сутки в Москве выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции 5307 пациентов. Об этом 15 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.

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«Ещё 5307 пациентов вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в информации. Это на 375 человек больше, чем сутками ранее, когда выздоровели 4932 пациента.

Всего в Москве, по данным оперштаба, смогли победить коронавирус 539 859 человек.