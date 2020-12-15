Хасавюрт, Дагестан, , 09:33 — REGNUM Сотрудники полиции в Дагестане обнаружили в доме жительницы города Хасавюрта 350 кг насвая — некурительного табачного изделия, торговля которым запрещена в России с 2013 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 декабря в пресс-службе главного управления МВД по республике.

Ранее в полицию поступила информация, что 70-летняя жительница Хасавюрта на дому занимается реализацией насвая. Стражи порядка провели обыск в доме женщины, в ходе которого обнаружили и изъяли 11 полиэтиленовых мешков этого табачного изделия.

В отделе полиции злоумышленница рассказала, что насвай она приобрела у жителя соседней республики, а его реализацией она занимается с сентября 2010 года. Расфасовав товар в стеклянные баллоны, женщина продавала табачное изделие лицам, занимающимся розничной торговлей в магазинах и на территории местного рынка.

По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. В настоящее время следователи устанавливают круг лиц, которые могли быть причастны к преступлению.