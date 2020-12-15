Иваново, , 09:32 — REGNUM Новогодние «ёлки» состоятся в Ивановской области в детских садах, а также в школах для учеников младших классов с соблюдением мер эпидбезопасности, соответствующие изменения внесены в регламенты работы этих учреждений 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

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В частности, утренники могут проходить для детей одного класса или одной группы, родителям присутствовать запрещено. Участие в мероприятии могут принять сотрудники учреждений. Допуск приглашенных артистов запрещен.

Вне групповых ячеек в детсадах праздничные мероприятия должны проводиться по специальному графику, который помимо времени проведения мероприятия должен предусматривать время для проветривания, уборки и дезинфекции всех контактных поверхностей. На открытом воздухе проведение утренника возможно в пределах площадки, закрепленной за конкретной группой. Для школьников мероприятия могут проводиться только в учебном кабинете, закрепленном за конкретным классом. Использование специализированных помещений школы (музыкального зала, актового зала, спортивного зала, рекреаций, прочих помещений) запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление Роспотребнадзора по Ивановской области рекомендовало провести новогодние и рождественские праздничные дни в семейном кругу.