Москва, , 09:29 — REGNUM Частным циркам и зоопаркам в России компенсируют расходы на содержание животных с апреля по август 2020 года. Об этом 15 декабря сообщает официальный портал правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Речь идёт о частных цирках, зоопарках, дельфинариях и океанариумах. Из-за угрозы распространения коронавируса все они оказались в вынужденном простое», — говорится в информации.

В ноябре правительство выделило на эти цели 238,5 млн рублей, а сейчас утверждены правила предоставления субсидий. Средства распределят Ассоциация специалистов и организаций по содействию работе и защите интересов передвижных цирков и Союз зоопарков и аквариумов. Размер помощи зависит от числа животных и расходов на их содержание.