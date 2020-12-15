Челябинск, , 09:27 — REGNUM В Челябинской области за 14 декабря обнаружили 309 носителей коронавируса. Эти данные приводит оперштаб.

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Для сравнения, за 13 декабря в регионе обнаружили 305 заразившихся, а за 12-е — 303. Всего с начала пандемии коронавирус на Южном Урале выявили уже у 31 164 человек.

Больных COVID-19 насчитывается 10 301. 14 декабря медики выписали по выздоровлению 243 человека, а за весь период пандемии — 19 744.