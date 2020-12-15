Ростов-на-Дону, , 09:25 — REGNUM Более 11,5 тыс. жителей Ростовской области, находящиеся на амбулаторном лечении, получили лекарства от COVID-19. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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«Бесплатные лекарственные препараты получили более 11,5 тыс. человек, имеющие положительные тесты на коронавирус и получающие лечение на дому. <…> На эти цели было выделено 158 млн рублей из федерального бюджета. <…> Любая поступающая информация о проблемах мгновенно рассматривается, в течение суток решается проблема поставки лекарств», — уточнил глава региона.

Помощь медработникам в доставке препаратов амбулаторным пациентам оказывают волонтёры.

ИА REGNUM сообщало, что в начале декабря на Дону возникла путаница с информацией о выдаче медикаментов. Выяснилось, что в ряде территорий не все амбулаторные пациенты с коронавирусом получили лекарства от COVID-19.

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