Иваново, , 09:24 — REGNUM Провести Новый год и Рождество в тесном семейном кругу рекомендуется жителям Ивановской области из-за эпидситуации с коронавирусом в регионе. Об этом 14 декабря на брифинге сообщил руководитель регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Павел Колесник.

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Жителям региона рекомендуется минимизировать контакты и не посещать общественные места, а также воздержаться от поездок в другие регионы либо страны.

«Идеальный вариант — проведение праздников и праздничных, каникулярных дней именно в кругу семьи, желательно на открытом воздухе, если есть такая возможность. И, конечно, не рекомендуются в настоящий момент с учетом эпидситуации выезды за границу и в другие регионы», — сказал Колесник.

На 14 декабря в Ивановской области подтверждено 18 159 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, под наблюдением медиков остаются 9515 человек с разными сроками окончания карантина. В стационаре находятся 2172 человека, в том числе на койках с кислородом — 1257 человек. На аппаратах ИВЛ — 65 пациентов. Выздоровел 13 150 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус. 356 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались.