Ташкент, , 09:22 — REGNUM Администрация президента Узбекистана сформировала республиканскую межведомственную комиссию, которая расследует заявление прокурора Бухары Жасура Фозилова, сообщает агентство «УзА».

Комиссия сформирована из числа сотрудников администрации президента, Сената, бизнес-омбудсмена, агентства по противодействию коррупции, министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и народной приемной президента.

Отмечается, что комиссия изучит все заявления Фозилова с выездом на место. Ранее прокурор Бухары опубликовал в сети видеообращение к президенту Шавкату Мирзиёеву и руководителю его администрации Зайнилобиддину Низомиддинову.

Прокурор заявил, что располагает доказательствами преступлений генерального прокурора и трех его сотрудников.