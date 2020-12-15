Москва, , 09:22 — REGNUM В Москве 15 декабря снегопад ослабеет и прекратиться примерно в полдень, сообщили в центре «Фобос».

Синоптики объяснили ситуацию в регионе ложбиной североатлантического циклона, в которую будут стекаться плотные и многослойные облака.

«Тем не менее, с отходом атмосферного фронта, снег постепенно ослабеет и прекратится около полудня, а столбики термометров поднимутся точь-в-точь до своей климатической нормы», — говорится в прогнозе.

В Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом в первой половине дня. Столбик термометра опустится до четырёх градусов мороза, в Московской области — до шести градусов мороза. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.