Москва, , 09:22 — REGNUM В Московской области продлевают действующие ограничения, а с 31 декабря по 15 января ужесточают условия работы общепита и гостиниц. Указ об этом подписал губернатор Андрей Воробьев, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В новогодние каникулы для посещения кафе и ресторанов и для заселения в дома отдыха и отели потребуется справка с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19.

Не нужны будут справки об отрицательном тесте на коронавирус для посещения театров и кинотеатров. Также в Подмосковье запрещены массовые мероприятия, посещение музеев и дворцово-парковых комплексов, при этом прогулки на их территории разрешены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Воробьёв заявлял, что не желает вводить в Подмосковье жесткие ограничения на новогодние праздники.

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