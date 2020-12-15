Екатеринбург, 15 декабря 2020, 09:24 — REGNUM В Свердловской области действительно имеются случаи повторного заражения коронавирусом, заявили в оперштабе местным журналистам.
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В штабе уточнили, что данные случаи — единичные, а не массовые. По каждому из них проводится эпидемиологическое расследование.
«Как правило, они регистрируются у людей с особенностями здоровья. В статистику заболеваемости эти граждане попадают неоднократно», — сообщили в структуре порталу «Е1».
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 51 757 случаев заражения коронавирусом.
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