Екатеринбург, , 09:24 — REGNUM В Свердловской области действительно имеются случаи повторного заражения коронавирусом, заявили в оперштабе местным журналистам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

В штабе уточнили, что данные случаи — единичные, а не массовые. По каждому из них проводится эпидемиологическое расследование.

«Как правило, они регистрируются у людей с особенностями здоровья. В статистику заболеваемости эти граждане попадают неоднократно», — сообщили в структуре порталу «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 51 757 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале зафиксировали рекордное количество больных с COVID-19