Москва, , 09:28 — REGNUM Более чем в два раза снизить продажи алкогольных напитков к 2030 году и уменьшить на 50% число употребляющих его среди трудоспособного населения РФ предложили эксперты Федерального проекта «Трезвая Россия». Об этом 15 декабря сообщается в докладе о демографической ситуации, приводимом РИА Новости.

По информации «Трезвой России», в 2020 году в общей сложности объёмы потребления алкоголя в России составили 16 млрд литров.

«Для достижения национальных целей развития государства к 2024 году, определенных президентом России Владимиром Путиным, а также последующего укрепления социально-экономического положения страны в перспективе до 2030 года, Федеральным проектом «Трезвая Россия» предлагается снижение объёма продаж алкогольной продукции к 2024 году до 12 млрд литров, к 2027 году — до 9 млрд литров, к 2030 году — до 7 млрд литров», — говорится в докладе, который позднее 15 декабря направят в правительство РФ и в регионы страны.

Также в нём уточняется, что к 2030 году структура потребления алкогольных напитков должна составить: 50% вино, 30% пиво, 15% водка и другие крепкие напитки, 5% прочая алкогольная продукция.

Кроме того, проект предлагает к 2030 году снизить число потребителей алкоголя среди трудоспособного населения России с 85% до 50%, а долю смертей среди трудоспособного населения, связанных с алкогольными напитками, с 70% до 40%.

Помимо этого, «Трезвая Россия» предлагает к этому же сроку в два раза снизить употребление населением РФ табачных изделий и снизить продажи сигарет в два раза с 300 млрд штук до 150 млрд штук, установив единые требования к качеству табака и табачной продукции повышенного уровня, а также обеспечить контроль за соблюдением требований с раскрытием информации для неограниченного круга лиц.