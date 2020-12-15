Иваново, , 09:17 — REGNUM Въезд туристических автобусов на территорию Ивановской области будет ограничен на период с 26 декабря 2020 года по 8 января 2021 года. Соответствующие изменения 14 декабря внесены в указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности», сообщили в пресс-службе областного правительства.

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В указанный период туристические автобусы из других регионов не смогут совершать ни конечные, ни промежуточные остановки на территории Ивановской области.

В регионе продолжает действовать требование о предоставлении въезжающими в Ивановскую область гражданами данных об отсутствии у них заболевания коронавирусной инфекцией — это результат ПЦР-теста сроком не более трех дней или справка о наличии антител к вирусу. В ином случае приезжие обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию по месту проживания (пребывания). В случае пребывания на территории области менее 14 дней, самоизоляцию необходимо соблюдать весь период.

В регионе запрещены массовые мероприятия, корпоративы, дискотеки, не работают для посетителей цирки и театры. Действует всеобщий масочный режим. Для граждан в возрасте 65 лет и старше действует «домашний режим».