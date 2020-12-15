Москва, , 09:15 — REGNUM Нейронная сеть для оценки степени поражения лёгких «КТ-калькулятор» разработана в Москве совместно с исследователями МГУ им. Ломоносова. Об этом 15 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

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По его словам, разработка применяется для диагностики и лечения коронавирусной инфекции, она сопоставляет данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, с результатами компьютерной томографии лёгких этих же пациентов. Нейросеть помогает спрогнозировать вероятность течения пневмонии.

Собянин отметил, что «КТ-калькулятор» уже встроен в московскую систему ЕМИАС, при этом доступен врачам и из других регионов.