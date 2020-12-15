Оренбург, , 09:10 — REGNUM В Оренбурге закрыли один корпус Оренбургской областной клинической больницы № 2, которая является крупнейшим COVID-центром региона. Корпус возобновил профильную работу, сообщает минздрав Оренбуржья.

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Стоит отметить, до 1 декабря в больнице для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией были задействованы сразу три корпуса. В выведенном из «красной зоны» корпусе сосредоточены: общехирургическое, гинекологическое, урологическое отделения, а также отделение охраны здоровья и репродукции — теперь это всё снова в одном месте. Ранее эти отделения размещались в других корпусах и работали в усеченном режиме.

По словам заведующей гинекологическим отделением Елены Ефремовой, корпус использовался в качестве COVID-центра в течение двух месяцев. «Отделение полностью вымыто и подготовлено. Мы ждём пациентов. Уже завтра (16 декабря) к нам начнут поступать наши пациенты, уже запланированы операции, в том числе высокотехнологические», — сказала она. Добавим, гинекологическое отделение ориентировано на оказание высокотехнологической помощи и является единственным в регионе подразделением третьего уровня.

Отделение урологии работает уже пятый день после проведенных санитарно-эпидемиологических мероприятий в корпусе. Как отметил заведующий отделением урологии Фарит Уразов, пока отделение загружено на 60%. «Оперативные вмешательства проводим в полном объёме, как в «доковидное время». В пятницу, 11 декабря, провели восемь операций. В большинстве своём это плановые пациенты», — сказал медик.

Руководство больницы подчеркнуло, что вывод корпуса из «красной зоны» позволит годовой план по высокотехнологическим операциям выполнить на 100%.

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