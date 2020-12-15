Улан-Удэ, , 09:10 — REGNUM Спасатели предупреждают жителей Бурятии об ухудшении погоды в ближайшие сутки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, утром и днём 16 декабря, а также ночью 17 числа здесь ожидается снег.

Северо-западный ветер усилится до 15−19 метров в секунду. Местами возможен поземок, на дорогах накаты и заносы. В связи с этим в ведомстве призвали жителей быть предельно осторожными.

«В такую погоду водителям рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, а в случае выезда — максимально учитывать погодные условия, дорожную обстановку и соблюдать правила безопасности дорожного движения», — отметили в управлении.

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