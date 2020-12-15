Ставрополь, , 09:06 — REGNUM Новый рекорд по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом зафиксирован на Ставрополье: 14 декабря в крае диагноз подтвердился у 239 человек. Всего с начала пандемии в регионе выявили более 31,2 тыс. носителей инфекции, сообщил 15 декабря губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

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За минувшие сутки на Ставрополье выздоровели 211 человек с COVID-19. Всего в регионе к настоящему времени переболели свыше 27,6 тыс. заразившихся, или около 88,4% лиц с подтвержденным диагнозом. Накануне в крае умерли пять пациентов с коронавирусом, а общее число случаев летального исхода достигло 636.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на Ставрополье стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививку в крае могут получить медики, учителя, сотрудники МФЦ, социальные работники, а также волонтеры.

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