Джакарта, , 09:06 — REGNUM Извержение вулкана Семеру побудило правительство Восточной Явы в Индонезии продлить режим чрезвычайной ситуации на следующие семь дней, сообщает CNN Indonesia.

Известно, вулкан Семеру продолжает выбрасывать столб дыма. Поток раскаленной лавы наблюдалась на расстоянии 500 метров от вершины.

В связи с активностью вулкана Семеру власти Индонезии решили продлить режим чрезвычайной ситуации с 15 по 21 декабря 2020 года.

Жителей Индонезии призвали не приближаться к вулкану в радиусе одного километра от вершины и сохранять бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о возможном возникновении цунами на пляже Палабуханрату высотой более трёх метров.

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