Лондон, , 09:01 — REGNUM В Великобритании учёные обнаружили новый вариант коронавируса, который распространяется быстрее уже известных типов. Об этом заявил министр здравоохранения Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок.

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По его словам, на юге Англии зарегистрировано уже около тысячи заражений новым типом вируса и это количество быстро растёт.

Кроме того, добавил он, в последние месяцы подобные варианты коронавируса обнаруживались в других европейских странах.

При этом он подчеркнул, что у учёных нет никаких оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире за последние сутки зафиксировано 574 969 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8726 пациентов с COVID-19.

Всего в мире выявлено уже 71 051 805 инфицированных, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 608 648.