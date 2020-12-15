Ханты-Мансийск, , 09:00 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 224 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 230 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 15 декабря: Сургут — 39 случаев; Нижневартовск — 34; Ханты-Мансийск — 22; Сургутский район — 21; Нягань — 15; Мегион — 14; Урай — 12; Нефтеюганский район — 11.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 15 декабря 37 703 случаев. Излечились 33 462 человека, 478 пациентов с COVID-19 скончались (на шесть человек более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе на 15 декабря составляет 1,03.