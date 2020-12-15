Семей, Казахстан, 15 декабря 2020, 08:59 — REGNUM Водители крупнейшего автобусного автопарка Семипалатинска ТОО SemeyBus организовали забастовку из-за долгов по заработной плате. Об этом 15 декабря сообщает издание Ratel.kz.
Утром у автопарка собрались десятки людей. Они требуют погашения задолженности. Некоторые сотрудники SemeyBus жалуются на отсутствие отчислений по системе обязательного медицинского страхования с октября.
На встречу с водителями выехал аким (глава) Семипалатинска Ермак Салимов. В администрации города сообщили, что работодателю неоднократно указывалось на необходимость погашения задолженности.
Напомним, в августе 2020 года сотрудники SemeyBus организовали забастовку и потребовали выплатить долги. На линию не вышло более 100 автобусов.
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