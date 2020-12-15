Семей, Казахстан, , 08:59 — REGNUM Водители крупнейшего автобусного автопарка Семипалатинска ТОО SemeyBus организовали забастовку из-за долгов по заработной плате. Об этом 15 декабря сообщает издание Ratel.kz.

Утром у автопарка собрались десятки людей. Они требуют погашения задолженности. Некоторые сотрудники SemeyBus жалуются на отсутствие отчислений по системе обязательного медицинского страхования с октября.

На встречу с водителями выехал аким (глава) Семипалатинска Ермак Салимов. В администрации города сообщили, что работодателю неоднократно указывалось на необходимость погашения задолженности.

Напомним, в августе 2020 года сотрудники SemeyBus организовали забастовку и потребовали выплатить долги. На линию не вышло более 100 автобусов.

Читайте также: Вахтовики объявили забастовку: что происходит на месторождении «Роснефти»?