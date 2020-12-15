Хабаровск, , 09:24 — REGNUM В Хабаровске в 10-й городской больнице установили новый томограф — старый дважды ремонтировали, он исчерпал свой ресурс, сообщили кореспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Возможность закупить дорогостоящее оборудование — 64-срезовый компьютерный томограф Incisive CT появилась благодаря недродобывающей компании, которая его оплатила.

За счёт краевого бюджета была разработана рабочая документация на капремонт помещений рентгенкабинета, проведена экспертиза ПСД и выполнен капитальный ремонт помещения под томограф. На это потрачено 6,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, оборудование, необходимое для начала работы новых ПЦР-лабораторий, поступило в Орловскую область.