Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:03 — REGNUM Сотрудники скорой медицинской помощи Нижнего Тагила анонсировали массовый пикет против перевода службы на аутсорсинг. Об этом заявили организаторы акции в соцсети «ВКонтакте».

Водитель Михаил Смольников подал заявку на проведение акции на Театральной площади. Заявлено следующее время проведения: 19 декабря, с 10:00 до 15:00, время местное.

«Будем ждать ответа, хотя уверен, что он будет отрицательный», — сказал Смольников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти поддержали переход скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг. Часть сотрудников скорой помощи выступают против данной меры, опасаясь за соблюдение трудовых прав.

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