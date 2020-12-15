Москва, , 09:04 — REGNUM Новой статьёй, ужесточающей санкции за разглашение информации о клиентах банков, предлагают дополнить Уголовный кодекс РФ Российская секция Международной полицейской ассоциации (МПА) и кредитные организации. Об этом сообщил 15 декабря президент МПА в России Юрий Жданов.

По его словам, предложение касается выделения нового состава преступления из статьи 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Эксперты полагают, что нужна статья 183.1 исключительно о разглашении банковской тайны.

«В ней должен быть расширен круг лиц, подлежащих ответственности за незаконное раскрытие тайны, например, ответственность понесут и заказчик, и посредник», — сказал Жданов РИА Новости.

Так, предлагается установить дополнительный квалифицирующий преступление признак — совершение группой лиц. Действующая 183 статья УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей и лишения свободы на срок до семи лет.

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Авторы инициативы, пояснил Жданов, предлагают ужесточить ответственность за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий. Он добавил, что в России с 2013 года количество киберпреступлений увеличилось двадцатикратно. Таковы данные МВД и служб кибербезопасности банков. Так, только в текущем году зафиксировано около 20 млн случаев, когда гражданам звонили мошенники.

Предложение в ближайшее время направят для обсуждения в правительство, МВД и Государственную думу РФ.