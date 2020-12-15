Барнаул, , 08:47 — REGNUM Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин не верит в искренность заявления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, пригрозившего чиновникам региона увольнениями за участие в вечеринках. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности отметил:

«К сожалению любые «жёсткие» меры в условиях рыночной экономики это лишь пиар власти. Но реально это схватки конкурентного бизнеса, который «крышует» тот или иной высокий чиновник. А зачастую это монополии, которые тоже контролируются тем или иным высоким чиновником. А люди в погонах рады снять свою «маржу» если один донесет на другого.

Так что зачастую это просто фейки для пиара власти — кто громче и строже прокукарекует об ужесточении мер, тот и и попадет в отчеты в Москву и сумеет попасть в «папочку» на стол президента».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о намерении некоторых развлекательных компаний в преддверие нового года организовать «подпольные — ночные вечерники» заявил на днях губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По его словам, если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадётся на подобной незаконной вечеринке, последствия будут негативные, вплоть до увольнения.

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