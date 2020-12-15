Магас, , 08:45 — REGNUM Руководитель строительной компании в Ингушетии предстанет перед судом по делу о хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов. Фигуранту предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным следствия, 54-летний житель Ингушетии в декабре 2016 года заключил с госучреждением два контракта на выполнение проектно-изыскательных работ на строительство комплекса зданий и сооружений на сумму свыше 123 млн рублей. Однако работы эти обвиняемый не выполнил, а деньги присвоил себе.

Уголовное дело рассмотрит Магасский районный суд.

Читайте также: В Ингушетии 3 млн рублей похитили при исполнении муниципальных контрактов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ингушетии дело о мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов было возбуждено против 52-летнего жителя села Инарки. По версии следствия, он, будучи директором компании-исполнителя, внес в акты приемки работ не предусмотренные в контрактах пункты и тем самым похитил более 3 млн рублей.