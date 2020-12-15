Пермь, , 08:42 — REGNUM Пермское отделение всероссийского общественного движения волонтеров-медиков признано лучшим среди регионов России, численность населения которых более 2 млн человек. Трое пермских добровольцев выбраны координаторами направлений волонтерской деятельности в ПФО, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

Федеральная дирекция всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в онлайн-формате подвела итоги конкурсов, которые проходили в течение 2020 года. В число лидеров также вошли Ставрополье, Калмыкия, Ханты-Мансийский АО и Северная Осетия.

«В 2020 году Пермскому региональному отделению исполнилось пять лет, и, конечно, звание лучшего регионального отделения — это многолетним трудом заслуженная награда для всей нашей большой команды. Помню, как всё начиналось с двух направлений и 30 добровольцев, а сейчас мы беремся за масштабные проекты, выигрываем гранты, расширяемся на край и немедицинские блоки работы. Не менее важным является поддержка отделения органами государственной власти, администрациями медицинских организаций и учебных заведений, поддержка партнеров и СМИ! Только благодаря тесной работе достигаются большие цели. Спасибо каждому, кто когда-либо помогал нам! Спасибо каждому волонтеру и партнерам! Это наша с вами общая победа», — сказала руководитель волонтерского штаба в Пермском крае Анастасия Зацепурина.

На сегодняшний день в пермском волонтерском отделении 952 добровольца. Центральный штаб находится в Перми, местные отделения действуют в Соликамске, Лысьве, Чусовом, Березниках, Кудымкаре, Губахе и Чайковском.

Волонтеры ассистируют в перевязочных и процедурных кабинетах, выезжают с бригадами скорой медицинской помощи, обеспечивают дополнительный уход за пациентами. С начала пандемии в регионе добровольцы-медики отработали 55 тыс. часов и оказали помощь в 14 медицинских организациях.