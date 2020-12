Нантер, Франция, , 08:40 — REGNUM Французская студия Cyanide выложила в сеть первый трейлер будущей игры про оборотней Werewolf: The Apocalypse — Earthblood с демонстрацией игрового процесса. Ролик был опубликован 14 декабря на YouTube-канале Nacon North America.

Проект представляет собой ролевой экшен, в котором геймеры будут управлять оборотнем по имени Кахал. В видео длительностью около семи минут разработчики показали многие интересные моменты игрового процесса и рассказали о сюжете.

В основу Werewolf: The Apocalypse — Earthblood легла настольная игра Werewolf: The Apocalypse. Ранее Cyanide сообщила, что релиз видеоигры состоится 4 февраля 2021 года на платформах ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

