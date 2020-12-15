Нальчик, , 08:40 — REGNUM Начальник одной из исправительных колоний в Кабардино-Балкарии заподозрен в получении взятки от заключенного. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным следствия, в феврале 2020 года начальник колонии, расположенной в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, поставил в авторемонтный цех учреждения свою машину. Один из осужденных предложил ему купить за свой счет запчасти к автомобилю, чтобы пронести в них запрещенные предметы. При этом подозреваемый понимал, что запчасти ему передаются в качестве взятки.

Начальник колонии принял предложение, а взамен оказывал осужденному общее покровительство и проявлял к нему лояльное отношение. С марта по июль подозреваемый получил от осужденного детали для своей машины на сумму 20,5 тыс. рублей, а также 28 тыс. рублей на свой банковский счет.

В июле сотрудники колонии в ходе досмотра усилителя бампера, переданного осужденному для автомобиля подозреваемого, обнаружили и изъяли 18 мобильных телефонов и комплектующие к ним. Однако начальник колонии, по данным следствия, уничтожил и изъятые телефоны, и составленные по факту их обнаружения документы.