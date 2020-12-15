Киев, , 08:43 — REGNUM В результате пандемии около 30% предпринимателей Украины потеряли бизнес. Об этом заявил 14 декабря представитель движения «SaveФОП» Сергей Доротич в комментарии изданию Strana.ua.

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Предприниматель отметил, что не понимает логику правительства Украины по поводу карантинных ограничений.

«Бизнес устал от таких решений. До 30% предпринимателей уже потеряли свой бизнес. На каком основании правительство принимает такие решения? Что они… хотят получить в результате таких ограничений?» — недоумевает он.

Доротич напомнил о неэффективности так называемого «карантина выходного дня», а также призвал членов правительства Украины посмотреть, как карантинные ограничения соблюдаются в общественном транспорте.

«В этих решениях нет логики. Пусть зайдут в метро и посмотрят, что там происходит, сколько там людей. Про какие карантинные правила может идти речь?! Не могу понять: что, заразиться коронавирусом в ресторане после 23:00 гораздо вероятней, нежели в маршрутке или метро?» — добавил предприниматель.

Он подчеркнул, что правительство Украины принимает какие-то решения, но не несёт за них ответственность, хотя ограничительные меры уже нанесли сокрушительный удар по экономике страны.

Напомним, ранее правительство Украины ввело ряд ограничений, которые начнут действовать с 19 декабря 2020 года. В частности, они коснутся работы развлекательных заведениях и заведениях общественного питания, а также проведения праздничных массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что «ураганное» распространение коронавируса в стране удалось остановить.

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