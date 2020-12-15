Абакан, , 08:38 — REGNUM Число умерших пациентов с коронавирусом выросло в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 15 декабря в республиканском правительстве, скончались ещё четыре человека — женщины в возрасте 71, 74, 64 и 63 лет.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

За весь период пандемии в Хакасии умерли 139 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 декабря в Хакасии коронавирус выявлен у 14 768 человек, выздоровели 11 469 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии коронавирус выявлен почти у 15 тысяч человек