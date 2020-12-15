Москва, , 08:38 — REGNUM В течение нынешней недели в центральной части европейской России ожидается переменчивая погода. Об этом 15 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если на прошлой неделе антициклон обусловил морозную, ясную, солнечную погоду, то на этой неделе будут заметные изменения. Они будут выражаться в циркуляции и характеристиках погоды», — приводит его слова РИА Новости.

При этом синоптик уточнил, что морозная погода в начале недели в регионе с 16 декабря сменится умеренно мягкой, при которой ночью будет −5…−6 °C, а днем — −2… −4 °C. При этом Вильфанд добавил, что может произойти формирование устойчивого снежного покрова.

«Всю неделю будет облачно, и солнце будет редко выглядывать сквозь облака. Прогнозируются осадки, местами сильный снег. К полудню высота снега может повысится сантиметров на пять. Погода не солнечная, но снег будет. С вероятностью более 90% снег, который выпадет, останется на зиму», — сказал он.

Также синоптик указал, что в конце рабочей неделе прогнозируется повышение температуры воздуха на 4−5 °C и поэтом возможно оттепель до +2 °C.

«В субботу будет умеренно холодный воздух с северо-востока, поэтому ночные температуры опять будут снижаться, и днем тоже умеренно прохладная погода», — добавил Вильфанд, отметив, что погоду на воскресенье, 20 декабря, пока предсказать нельзя, так как в данном случае «возможны варианты».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что во вторник, 15 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, местами гололедица, температура воздуха — −4… −2 °C.