Хабаровск, , 09:18 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв посетил городскую клиническую больнице №10, которая в нынешних условиях с марта работает как госпиталь для ковидных больных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Коечный фонд в этой больнице для пациентов увеличен до 630 единиц.

За девять месяцев работы инфекционного госпиталя лечение в нём получили почти 8,5 тыс. человек, в том числе 5849 — с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 1941 — с пневмонией.

Михаил Дегтярёв сказал, что с апреля по октябрь на выплаты стимулирующего характера работающим в «красной зоне» в больнице перечислено 433,2 млн рублей из федерального бюджета и 83,9 млн рублей — из краевого. За ноябрь выплаты прошли с задержкой — медики их получили только на прошлой неделе.

«Не имеет значения, по чьей вине возникла техническая ошибка, заставившая ждать перечисления средств из федерального центра. Куратор социального блока и глава минздрава несут личную ответственность за своевременность всех выплат. Приношу свои извинения», — сказал Дегтярёв.

Находясь в «красной зоне», хабаровский глава вручил орден Пирогова врачу-анестезиологу-реаниматологу Советско-Гаванской районной больницы Виталию Зубаню. В апреле врач возглавил инфекционный стационар для лечения больных с COVID-19 на 100 коек. Работая на коронавирусной «передовой», он заразился сам и попал на лечение к хабаровским коллегам.

«Эта награда — не только моя, а всего коллектива нашей районной больницы», — сказал Виталий Зубань.

Также этого ордена удостоены и 19 врачей клинической больницы №10.

В минздраве Хабаровского края заявили, что в поликлинике 10-й горбольницы уже налажен процесс выдачи медикаментов после проведения КТ пациентам, которые будут лечиться амбулаторно — такая схема работает и в других медучреждениях края.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярёв подписал распоряжение о выделении до конца года 139,8 млн рублей на социальные выплаты медицинским и иным работникам, не включенным в перечень получателей за счёт средств федерального бюджета, но которые также работают в «красной зоне» либо участвуют в противоэпидемических мероприятиях.