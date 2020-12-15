Владикавказ, , 08:32 — REGNUM Северная Осетия получила 500 доз вакцины от коронавируса «Спутник-V». В ближайшее время партия будет распределена по поликлиникам Владикавказа, сообщается на странице регионального минздрава в Instagram.

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В ведомстве подчеркнули, что процедура вакцинации является добровольной. В приоритетном порядке получить прививку смогут медики и работники сферы образования.

Первая пробная партия вакцины «Спутник-V» поступила в Северную Осетию в конце сентября. К настоящему времени все 42 дозы применены. По данным минздрава республики, ни в одном случае побочных эффектов от вакцинации, повлекших ухудшение состояния, зафиксировано не было.

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